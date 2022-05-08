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Главная война с Россией Бучанский морг: более 400 тел убитых и замученных людей, - соучредитель проекта "Украинский свидетель"
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Бучанский морг: более 400 тел убитых и замученных людей, - соучредитель проекта "Украинский свидетель"

8 мая, 2022 воскресенье
18:12
война с Россией

Шеф-редактор, соучредитель проекта "Украинский свидетель" Сергей Мельничук рассказал, что через морг в Буче прошло более 400 тел, но эта цифра растет. Это тела и замученных людей, находившихся на территории Киевской области, но не всех до сих пор можно идентифицировать

Об этом он рассказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Мы побывали в Бучанском морге по адресу Полевая, 15. Там работает волонтерский штаб Бучанского городского совета. Каждый день многие пытаются найти своих родных и близких. Они туда приходят, заполняют формы. 3 мая там работала французская жандармерия. Они брали ДНК-пробы людей, которые пришли для того, чтобы при помощи ДНК-образцов определить наличие или отсутствие того или иного человека. Тела, которые есть на территории морга, находятся там довольно длительное время. Иногда не всегда можно определить даже пол погибшего. К визуальному опознанию они непригодны.Это такой большой хаб, в котором все тела находятся определенный промежуток времени", - сказал Мельничук.

Также соучредитель проекта "Украинский свидетель" добавил, что людей, которые пытаются найти своих родных, очень много.

Если есть документы, описание после эксгумации, они остаются в морге. Если нет, нужно делать тест ДНК. Если тела идентифицированы, дальше тела распределяются между другими моргами или выдаются родным. Поток очень большой. Надо отметить, что морг не рассчитан на такое количество тел. На территории морга стоят промышленные рефрижераторы, в этих рефрижераторах лежат тела. Человек, который ищет пропавшего родственника, может зайти на вебсайт, или на Facebook-странички Бучанского городского совета, в соответствующем разделе есть список идентифицированных тел. Если в списке тела нет, надо ехать в морг и сдавать ДНК-тест. Также есть телеграм-канал Бучанского городского совета, там есть описание и фото останков", - пояснил Мельничук.

  • Что молодым пацанам из России делать сейчас в феврале-марте 2022 года в сотне километров от своих домов, в украинском городе Буча, который находится на северо-западной окраине Киева? Чего они туда прутся?
  • Российские оккупанты сбежали из города Буча , оставив после себя военную технику чуть ли не в каждом дворе.
  • Украинские военные взяли в кольцо Ирпень, Бучу и Гостомель, но многие села Бучанского района оккупированы, что приближает гуманитарную катастрофу

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