"Бучанский дневник. Заметки из подвала": в Виннице вышла в свет книга свидетельств из оккупированного города
В Виннице вышла книга-воспоминание о первых трех неделях пребывания в оккупированной Буче, автор которой - главный редактор писательской газеты "Літературна Україна" Сергей Кулида
Об этом сообщает Укринформ.
"Заметки, изложенные в книге, – это хроника событий, происходивших в замкнутом пространстве: в доме, подвале и в пределах окружающего периметра бучанской многоэтажки на бульваре Богдана Хмельницкого в первые три недели войны", - говорится в релизе от автора.
Отмечается, что эта книга – история "обратной эволюции" людей.
"От людей-граждан, счастливо живших в дачной местности возле Киева, до существ, борющихся за выживание и спасение своих детей", - говорится в сообщении.
Основной акцент книги возложен на психологическое состояние людей, которые начинают привыкать к взрывам снарядов, трупам на улицах, подвальной жизни в убежищах, к отсутствию пищи, воды, интернета, необходимых лекарств.
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