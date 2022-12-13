Об этом сообщает Укринформ.

"Заметки, изложенные в книге, – это хроника событий, происходивших в замкнутом пространстве: в доме, подвале и в пределах окружающего периметра бучанской многоэтажки на бульваре Богдана Хмельницкого в первые три недели войны", - говорится в релизе от автора.

Отмечается, что эта книга – история "обратной эволюции" людей.

"От людей-граждан, счастливо живших в дачной местности возле Киева, до существ, борющихся за выживание и спасение своих детей", - говорится в сообщении.

Основной акцент книги возложен на психологическое состояние людей, которые начинают привыкать к взрывам снарядов, трупам на улицах, подвальной жизни в убежищах, к отсутствию пищи, воды, интернета, необходимых лекарств.

Волонтер, писатель и поэт Сергей Жадан озвучил второй эпизод "Книги-путешествия. Непокоренные" – Воины из стали, посвященный защитникам Мариуполя.

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