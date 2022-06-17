Бучанская, Варшавская и Стуса: в Киевсовете зарегистрировали проект решения по переименованию станций метро
В Киевсовете зарегистрировали проект решения по переименованию ряда станций метро по результатам голосования
Об этом сообщает Liga.net .
Автор проекта - депутат и глава КП "Киевский метрополитен" Виктор Брагинский, согласно результатам, предложил переименовать:
- станцию "Берестейская" на станцию "Бучанская",
- станцию "Площадь Льва Толстого" на станцию "Василия Стуса",
- станцию "Героев Днепра" на станцию "Героев Украины",
- станцию "Минская" на станцию "Варшавская",
- станцию "Дружбы народов" на станцию "Ботаническая".
2 мая столичный метрополитен предложил киевлянам проголосовать за новые названия для пяти станций. 10 мая были объявлены результаты .
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