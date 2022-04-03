Бучанская резня - это преступление против человечности, не имеющее срока давности, - дипломат

Об этом он рассказал в эфире Еспресо.TV



Несколько часов назад МИД Украины поставил вопрос перед Международным уголовным судом относительно ситуации, которую мы увидели в Буче. Сейчас тяжело об этом говорить. Мир в шоке. Многие уже сравнивают ситуацию в Буче с событиями на Балканском полуострове (Резня в Сребренице, – ред.). Я просто хочу подчеркнуть, что мы имеем дело со страной, которой управляет мафия. В середине 2000-х годов весь мир был шокирован отравлением Литвиненко в Великобритании. Известный советский диссидент Владимир Буковский тогда еще говорил, что это только начало. – рассказал Харченко



Дипломат добавил, что еще тогда Буковский отмечал в своем интервью британскому СМИ, что Россией руководит КГБ. По его словам, это бандиты, которые делят мир на противников и агентов.



“Еще тогда Буковский подчеркивал, что мир не знает, с кем имеет дело. Хотелось бы, чтобы мир отреагировал на зверства россиян в Буче, потому что случившееся просто не укладывается в голове. Это за пределами добра и зла. Каждый причастный к этой резне должен быть наказан, начиная с Путина. Мир должен понять, что не преступление против Украины, это преступление против человечности", - добавил Харченко.

Напомним, из-за массовых убийств россиянами жителей Бучи в Киевской области глава МИД Дмитрий Кулеба требует от стран G7 ввести против РФ жесткие санкции, в частности ввести эмбарго на российские нефть и газ и отключить все банки от SWIFT.

3 апреля экс-министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что после зверств российской армии в Буче ООН должен немедленно исключить РФ из Совета по правам человека или самораспуститься.