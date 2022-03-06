Буча в осаде. Оккупанты обстреливают дома и авто, убивают гражданских
Российские террористы обстреливают дома, автомобили, убивают мирных жителей и даже детей в Буче
Об этом сообщает Бучанский городской совет.
"Бучанская община несколько суток без света, тепла, связи, интернета. Ежедневно почти тысячи сообщений получаем от жителей Бучи и населенных пунктов общины о потребностях в продуктах питания, воде, восстановлении коммуникаций", – говорится в сообщении.
Оккупанты продолжают обстреливать дома, автомобили, убивать мирных жителей и даже детей, грабят магазины. Жители просят помочь больным и тем, кто уже несколько суток не может найти родных. Значительное количество жителей находятся в подвалах. Отмечают, что доставить гуманитарные грузы невозможно, община в осаде врага.
"Нам нужна поддержка, чтобы выстоять и выжить. Помогите спасти жителей общества", – обратились в горсовет.
- Напомним, 6 февраля в результате ракетного удара россиян по Коростеню и Овручу в Житомирской области повреждены 40 частных домов, один человек погиб, еще два получили травмы.
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