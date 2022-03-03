Буча наша! Над городом подняли сине-желтый флаг
ВСУ вернули под контроль Украины город Буча, Киевской области
Об этом сообщают Сухопутные войска ВС Украины, передает "Еспресо.TV".
"Срочно! Город Буча! " - написали военные и опубликовали видео, где наши солдаты в центре города подымают сине-желтый флаг над зданием горсовета.
"Город Буча. 3 марта 2022 року. Поднимаем украинский флаг над городом", - говорит один из защитников.
- Напомним, в воскресенье в Бучу прорвались российские танки, оккупанти обстреливали жилые дома.
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