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"Буча Комбуча" и "Вооруженные сухари Украины": Раде предлагают штрафовать за военную тематику в коммерческой рекламе

18 апреля, 2023 вторник
16:30
Общество

В Верховную Раду Украины внесли законопроект о введении штрафов за использование военной и патриотической тематики в коммерции

Об этом говорится в соответствующем документе.

Отмечается, что с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину предприниматели начали подавать заявки о регистрации торговых марок с элементами военной символики, названиями пострадавших городов и военных операций.

Авторы приводят, что примером такого является: "Героическая Буча Комбуча" со вкусом цитруса, пиво "Герои не умирают", сухарики "ВСУ" (производитель в своем посту расшифровывает аббревиатуру "ВСУ" как "вооруженные сухари Украины"), колбаса "ВСУ" (застольная вкусная украинская высшего сорта), водка "Призрак Киева", водочный набор "Стела Бахмута", посуда разового использования "Гостомель, Буча, Чернобаевка, Ирпень", семена: "огурец Моц ТРО", "майоры смесь Герои Украины", " редис Азовсталь".

Законопроект предлагает дополнить Уголовный кодекс новой статьей. Она предусматривает штрафы за продажу продукции, содержащую символику военного сопротивления.

В частности, нардепы предлагают следующие наказания:

  • от тысячи до трех тысяч не облагаемых налогом минимумов доходов в случае первого правонарушения (от 17 тысяч грн до 51 тысяч грн);
  • от трех тысяч до восьми тысяч не облагаемых налогом минимумов доходов с лишением права занимать отдельные должности на срок до трех лет в случае повторного правонарушения (от 51 тысячи грн до 136 тысяч грн);
  • от 10 тысяч до 15 тысяч не облагаемых налогом минимумов доходов с лишением права занимать отдельные должности на срок до трех лет, если правонарушение совершило должностное лицо с использованием служебного положения или организованная группа, или если такие действия совершены в особо крупном размере (от 170 тысяч грн до 255 ) тысяч грн).

Народные депутаты подчеркивают, что эту проблему необходимо решать на законодательном уровне, путем
предотвращение эксплуатации символики войны и установление за это уголовной ответственности.

  • В офисе президента отреагировали на эксплуатацию военной темы в маркетинге. "Возмущению нет предела, когда читаешь о предложении эпиляции на фоне наших военных", - заявил заместитель руководителя Офиса президента Андрей Смирнов.
Украина
Верховная Рада
Война с Россией
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