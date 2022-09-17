"Буча, Изюм, Азов". Украинская художница устроила перформанс в Таллинне
17 сентября украинская художница Полина Кузнецова устроила публичный перформанс на площади Свободы в Таллинне, находясь в клетке под проливным дождем
Об этом сообщило издание Postimees .
Клетка перемотана изолентой, на ней видны надписи "Буча, Изюм, Азов".
Автор антивоенной акции – украинская художница Полина Кузнецова. Девушка переехала в Эстонию из Харькова после начала полномасштабного вторжения. Недавно прошла выставка ее картин в галерее Truus.
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