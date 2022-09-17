Об этом сообщило издание Postimees .

Клетка перемотана изолентой, на ней видны надписи "Буча, Изюм, Азов".

Автор антивоенной акции – украинская художница Полина Кузнецова. Девушка переехала в Эстонию из Харькова после начала полномасштабного вторжения. Недавно прошла выставка ее картин в галерее Truus.

17 сентября рэпер из Украины Alyona alyona выпустила сингл , посвященный временно оккупированному россиянами украинскому городу-герою Мариуполю.

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