Буча, Ирпень, Мариуполь и другие: ГП "Антонов" дало 10 самолетам имена городов-героев Украины

Об этом сообщает ГП "Антонов".

Государственное предприятие "Антонов" (Украинский авиастроительный концерн) присоединилось к коммуникационной кампании "Be Brave Like Ukraine", которая стартовала 8 апреля этого года и ставит цель доносить до мира смелость Украины.

Поэтому отныне 10 самолетов концерна будут иметь собственные имена городов-героев и получат следующие надписи:

- самолет Ан-124-100, бортовой номер UR82029: ВЕ BRAVE LIKE BUCHA;

- Ан-124-100, UR82073: ВЕ BRAVE LIKE IRPIN;

- Ан-124-100М, UR82027: ВЕ BRAVE LIKE KHARKIV;

- Ан-124-100М, UR82007: ВЕ BRAVE LIKE MYKOLAIV;

- Ан-124-100М, UR82008: ВЕ BRAVE LIKE OKHTYRKA;

- Ан-124-100-150, UR82072: ВЕ BRAVE LIKE KHERSON;

- Ан-124-100М-150, UR82009: ВЕ BRAVE LIKE MARIUPOL;

- Ан-28, UR-NTE: ВЕ BRAVE LIKE CHERNIHIV;

- Ан-158, UR-EXJ: ВЕ BRAVE LIKE VOLNOVAKHA;

- Ан-178, UR-EXP: ВЕ BRAVE LIKE HOSTOMEL.

"На своих крыльях они понесут по миру новейшую историю украинцев, которые отдали все ради сохранения Родины, дали мужественный отпор российским захватчикам, - подчеркивают в концерне. - Названия городов-героев Украины должны раздаваться над планетой, чтобы их подвиг вдохновлял на единение против общей беды, на осуществление новых свершений и одержание победы!"

ГП "Антонов" тесно сотрудничает с правоохранительными, следственными органами Украины в направлении сбора доказательств преступлений, совершенных российскими оккупантами

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