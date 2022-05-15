Буча, Ирпень, Бородянка, Гостомель. Kalush Orchestra представил снятый в разрушенных городах официальный клип на песню Stefania

Новую видеоработу группы можно увидеть на канале музыкантов в YouTube.

"Когда-то я посвятил эту песню маме, а когда началась война, песня приобрела значительно большее новое содержание. Хотя в песне ни слова о войне, но многие начали ассоциировать песню с матушкой Украиной. Более того, общество начало называть его гимном нашей войны! Но если "Стефания" теперь гимн нашей войны, я хотел бы, чтобы она стала гимном нашей победы", - пояснил в комментарии к видео солист Kalush Orchestra Олег Псюк.

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Стефания – имя мамы Олега. Ей и была сначала посвящена песня.

Украина на "Евровидении" получила 192 балла от национальных жюри и 439 баллов от зрителей. В общем - 631 балл . Среди других стран-участниц конкурса это больше всего.

По итогам голосования стран украинская песня занимала четвертую позицию.

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После оглашения победного результата Украины солист Kalush Orchestra Олег Псюк вышел с коллегами-музыкантами на сцену и заявил:

"Очень спасибо. Спасибо всем, кто поддерживает Украину. Слава Украине!".

Kalush Orchestra – сайд-проект рэп-группы Kalush из одноименного галицкого города Калуш. В этом проекте использованы украинские фольклорные мотивы. Для "Евровидения-2022" музыканты подготовили песню "Стефания".

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