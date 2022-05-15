Буча, Ирпень, Бородянка, Гостомель. Kalush Orchestra представил снятый в разрушенных городах официальный клип на песню Stefania
Победители Евровидения-2022, украинская хип-хоп-группа Kalush Orchestra показала новый официальный клип на свою песню Stefania, с которой он завоевал первое место на конкурсе. Презентация в режиме онлайн состоялась сегодня, 15 мая 2022 года, в 11:00 по Киеву
Новую видеоработу группы можно увидеть на канале музыкантов в YouTube.
"Когда-то я посвятил эту песню маме, а когда началась война, песня приобрела значительно большее новое содержание. Хотя в песне ни слова о войне, но многие начали ассоциировать песню с матушкой Украиной. Более того, общество начало называть его гимном нашей войны! Но если "Стефания" теперь гимн нашей войны, я хотел бы, чтобы она стала гимном нашей победы", - пояснил в комментарии к видео солист Kalush Orchestra Олег Псюк.
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Стефания – имя мамы Олега. Ей и была сначала посвящена песня.
Украина на "Евровидении" получила 192 балла от национальных жюри и 439 баллов от зрителей. В общем - 631 балл . Среди других стран-участниц конкурса это больше всего.
По итогам голосования стран украинская песня занимала четвертую позицию.
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После оглашения победного результата Украины солист Kalush Orchestra Олег Псюк вышел с коллегами-музыкантами на сцену и заявил:
"Очень спасибо. Спасибо всем, кто поддерживает Украину. Слава Украине!".
Kalush Orchestra – сайд-проект рэп-группы Kalush из одноименного галицкого города Калуш. В этом проекте использованы украинские фольклорные мотивы. Для "Евровидения-2022" музыканты подготовили песню "Стефания".
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