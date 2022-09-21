"Буча и Изюм: эксцесс или закономерность?" Онлайн-проект "Имена собственные"
21 сентября в 19:00 состоится четырнадцатый эфир онлайн-проекта Мирославы Барчук "Имена собственные", гостем которого станет Тарас Лютый, доктор философских наук, писатель, профессор кафедры философии и религиоведения НаУКМА
Тема программы: "Буча и Изюм: эксцесс или закономерность?"
Во время разговора мы будем искать ответы на следующие вопросы:
- Из каких идей произрастает российская агрессия и деструктивность?
- Почему для россиян насилие – это способ субъективации?
- Откуда происходит культ страдания и смерти, и к чему он приводит?
Трансляция события пройдет на Facebook-страницах и YouTube-каналах PEN Ukraine и espreso.tv.
"Имена собственные" – это серия коротких онлайн-разговоров с интеллектуалами, лидерами общественного мнения, писателями, художниками, религиозными деятелями, правозащитниками. Это экспертный взгляд, точка зрения, ответ на конкретные, актуальные вопросы. Личная оптика гостей программы по событиям сегодняшнего дня.
Мирослава Барчук – журналистка, телеведущая. В профессии с середины 90-х годов. Работала на "5 канале", ТВi, "Еспресо", была редактором журнала Welcome to Ukraine. С 2019 года ведущая общественно-политического токшоу "Обратный отсчет" на общественном телеканале Первый. Лауреат Премии имени Георгия Гонгадзе. Член Украинского ПЭН.
Тарас Лютый – доктор философских наук, писатель, колумнист и музыкант. Профессор кафедры философии и религиоведения НаУКМА. Старший научный работник отдела философской антропологии Института философии имени Григория Сковороды. Автор научных монографий "Нигилизм: анатомия Ничто" (2002), "Идеология: матрица иллюзий, дискурсов и власти" (2016), поэтического сборника "Элегии" (2010), сборника стихов и рассказов "Паладини луни" (2019), сборника прозы "Вулики сновидінь" (2007), а также сборников эссе "Корабель шаленців" (2017) и "Культура принад і спротиву" (2020). Лауреат Премии имени Юрия Шевелева в 2020 году.
Онлайн-проект "Имена собственные" реализуется при поддержке Шведского ПЭН (Svenska PEN).
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