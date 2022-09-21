Тема программы: "Буча и Изюм: эксцесс или закономерность?"

Во время разговора мы будем искать ответы на следующие вопросы:

Из каких идей произрастает российская агрессия и деструктивность?

Почему для россиян насилие – это способ субъективации?

Откуда происходит культ страдания и смерти, и к чему он приводит?

Трансляция события пройдет на Facebook-страницах и YouTube-каналах PEN Ukraine и espreso.tv.

"Имена собственные" – это серия коротких онлайн-разговоров с интеллектуалами, лидерами общественного мнения, писателями, художниками, религиозными деятелями, правозащитниками. Это экспертный взгляд, точка зрения, ответ на конкретные, актуальные вопросы. Личная оптика гостей программы по событиям сегодняшнего дня.

Мирослава Барчук – журналистка, телеведущая. В профессии с середины 90-х годов. Работала на "5 канале", ТВi, "Еспресо", была редактором журнала Welcome to Ukraine. С 2019 года ведущая общественно-политического токшоу "Обратный отсчет" на общественном телеканале Первый. Лауреат Премии имени Георгия Гонгадзе. Член Украинского ПЭН.

Тарас Лютый – доктор философских наук, писатель, колумнист и музыкант. Профессор кафедры философии и религиоведения НаУКМА. Старший научный работник отдела философской антропологии Института философии имени Григория Сковороды. Автор научных монографий "Нигилизм: анатомия Ничто" (2002), "Идеология: матрица иллюзий, дискурсов и власти" (2016), поэтического сборника "Элегии" (2010), сборника стихов и рассказов "Паладини луни" (2019), сборника прозы "Вулики сновидінь" (2007), а также сборников эссе "Корабель шаленців" (2017) и "Культура принад і спротиву" (2020). Лауреат Премии имени Юрия Шевелева в 2020 году.

Онлайн-проект "Имена собственные" реализуется при поддержке Шведского ПЭН (Svenska PEN).