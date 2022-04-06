Буча – это настоящая война, где погибли сотни украинцев: Порошенко рассказал американцам о фейках роспропаганды

Весь мир видит, что в Украине решисты убивают сотни мирных людей. И это не информационная, а настоящая война против Украины, – отмечает Порошенко.







"Если вы увидели Бучу, где сотни и сотни людей были убиты. Если вы увидели Чернигов, где сотни и сотни других тоже убиты. И вы думаете, что это информационная война? Мой ответ: нет. Вы думаете, что это гибридная война? Тоже нет. Это – ВОЙНА и это – геноцид, убийство украинцев", – говорит Петр Порошенко.







"Когда было нападение на Бучу, а потом Путин сказал, что "нет, нет, это не мы", что это обычная провокация, будто это были не мертвые люди, что это была сценарная постановка. Нет! Сотни журналистов были в Буче" , – констатировал пятый президент.



"Включая меня", - заметил американский журналист.







"Включая вас. Так какая же ваша миссия здесь? Вы независимые представители, которые сегодня являются свидетелями этих событий. Своими глазами вы можете видеть, что здесь происходит", – отмечает Порошенко.







"Мой сигнал прост: мы никогда не сдаемся. А можете себе представить судьбу тех людей, которые остались выживать здесь? Без электричества. Без воды. Без еды. Несмотря на все атаки Путина, мы продолжаем бороться за жизнь", – резюмирует Петр Порошенко.





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