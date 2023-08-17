Об этом сообщает Общественное , ссылаясь на результаты перевыборов руководства World Athletics.

Отмечается, что по итогам 54-го конгресса организации, Бубки не оказалось среди четырех избранных вице-президентов. Избрали же представителей Чили, Испании, Индии и Кении. На пост президента World Athletics Бубка свою кандидатуру не выдвигал.

Кроме того, он не будет проходить в управляющий совет World Athletics, в котором пробыл с 2001 года. Украина в этом году будет выдвигать на членство олимпийскую чемпионку Пекина-2008 по многоборью Наталью Добрынскую.

В общей сложности Сергей Бубка пробыл в World Athletics 22 года:

2001-2011: член комиссии спортсменов

2001-2023: член управляющего совета

2003-2015: член турнирной комиссии

2011-2015: глава комиссии по вопросам развития

2011-2015: вице-президент

2015-2023: старший вице-президент

23 марта глава организации World Athletics Себастьян Коу объявил о продолжении запрета на участие в соревнованиях для РФ и Беларуси из-за войны с Украиной.