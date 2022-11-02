Бубка покинет пост президента НОК Украины
Возглавлявший Национальный олимпийский комитет 17 лет Сергей Бубка не выдвинул свою кандидатуру на новых выборах президента организации
Об этом сообщает официальный сайт НОК .
На должность нового президента НОК будут баллотироваться Жан Беленюк, Елена Белосюк, Вадим Гутцайт и Игорь Малинский.
Жан Беленюк является олимпийским чемпионом - 2020 по греко-римской борьбе. Елена Белосюк – обладательница золота Олимпиады-2014 в биатлонной эстафете. Вадим Гутцайт – действующий министр молодежи и спорта. Игорь Малинский возглавляет отделение НОК в Киевской области.
Сергей Бубка возглавлял Национальный олимпийский комитет с 2005 года.
Выборы нового президента НОК пройдут 17 ноября на заседании генеральной ассамблеи НОК Украины.
- 1 ноября Жан Беленюк объявил, что выдвинул свою кандидатуру на пост президента НОК .
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.61
Покупка 39.61Продажа 40.45
-
EUR
Покупка 38.61Продажа 39.64
- Актуальное
- Важное