Бубка покинет пост президента НОК Украины

Об этом сообщает официальный сайт НОК .

На должность нового президента НОК будут баллотироваться Жан Беленюк, Елена Белосюк, Вадим Гутцайт и Игорь Малинский.

Жан Беленюк является олимпийским чемпионом - 2020 по греко-римской борьбе. Елена Белосюк – обладательница золота Олимпиады-2014 в биатлонной эстафете. Вадим Гутцайт – действующий министр молодежи и спорта. Игорь Малинский возглавляет отделение НОК в Киевской области.

Сергей Бубка возглавлял Национальный олимпийский комитет с 2005 года.

Выборы нового президента НОК пройдут 17 ноября на заседании генеральной ассамблеи НОК Украины.

1 ноября Жан Беленюк объявил, что выдвинул свою кандидатуру на пост президента НОК .

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