БТР, ракеты, пусковые установки: Испания объявила о новом пакете помощи Украине

Об этом сообщает пресс-служба минобороны Испании.

Чиновница проинформировала коллег о состоянии поставок Испанией техники Украины, отметив анонсированную передачу новых бронированных транспортных машин, надувных командных судов, а также различного оборудования, пусковых установок и ракет для противовоздушной и противокорабельной обороны, специальных грузовиков для работы с этими системами, а также машин скорой помощи .

Количество техники и ее наименования в минобороны Испании не назвали.

Кроме того, для поддержки работы госпиталя Role 2+, переданного в августе, Испания отправила значительную партию медицинских материалов.

Роблес также отметила значительный прогресс в подготовке украинского персонала на территории Испании в рамках миссии EUMAM Ukraine и под координацией учебного центра Толедо.

Напоследок министр подчеркнула вклад испанских военных госпиталей в лечение украинских бойцов, где 77 тяжелораненых с ампутациями уже получили необходимую помощь и необходимые протезы.

В то же время министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас сообщил о передаче Украине радаров морского наблюдения и боеприпасов к противотанковому гранатомету Carl Gustaf. Кроме того, с этого месяца предназначенные для Украины танки Leopard будут ремонтироваться в Литве.

"Мы работаем над созданием коалиции по разминированию. Я призываю страны, которые еще не определились, присоединиться к коалиции, внеся вклад в обучение, оборудование или финансами", - сказал он.