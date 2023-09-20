БТР, ракеты, пусковые установки: Испания объявила о новом пакете помощи Украине
Исполняющая обязанности министра обороны Испании Маргарита Роблес объявила о предоставлении Украине нового пакета военной помощи, куда войдут также БТР
Об этом сообщает пресс-служба минобороны Испании.
Чиновница проинформировала коллег о состоянии поставок Испанией техники Украины, отметив анонсированную передачу новых бронированных транспортных машин, надувных командных судов, а также различного оборудования, пусковых установок и ракет для противовоздушной и противокорабельной обороны, специальных грузовиков для работы с этими системами, а также машин скорой помощи .
Количество техники и ее наименования в минобороны Испании не назвали.
Кроме того, для поддержки работы госпиталя Role 2+, переданного в августе, Испания отправила значительную партию медицинских материалов.
Роблес также отметила значительный прогресс в подготовке украинского персонала на территории Испании в рамках миссии EUMAM Ukraine и под координацией учебного центра Толедо.
Напоследок министр подчеркнула вклад испанских военных госпиталей в лечение украинских бойцов, где 77 тяжелораненых с ампутациями уже получили необходимую помощь и необходимые протезы.
В то же время министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас сообщил о передаче Украине радаров морского наблюдения и боеприпасов к противотанковому гранатомету Carl Gustaf. Кроме того, с этого месяца предназначенные для Украины танки Leopard будут ремонтироваться в Литве.
"Мы работаем над созданием коалиции по разминированию. Я призываю страны, которые еще не определились, присоединиться к коалиции, внеся вклад в обучение, оборудование или финансами", - сказал он.
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