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Брюссель дает Литве, Латвии и Польше 200 млн евро на оснащение границы

28 ноября, 2021 воскресенье
17:40
Новости Урсула фон дер Ляен, Гитанас Науседа, Йенс Столтенберг

Литва, Латвия и Польша получат от Евросоюза 200 млн евро на охрану своих границ от нелегальных мигрантов из Беларуси

Такое заявление в воскресенье, 28 ноября 2021 года, сделала председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на совместной пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, президентом Литвы Гитанасом Науседой и премьер-министром Литвы Ингридой Шимоните. Встреча состоялась в Вильнюсе, передает белорусский портал Zerkalo.

"Литва уже получила 37 млн ​​евро в виде экстренной помощи, но, как я анонсировала ранее на этой неделе, мы увеличим средства, выделяемые ЕС на охрану границ для Литвы, Польши и Латвии до 200 млн евро в этом и следующем году", - подчеркнула глава Еврокомиссии. .

По ее словам, деньги нужны для размещения на границе систем электронного наблюдения, дронов, транспорта для пограничников.

Справка

Сегодня литовские пограничники сообщали, что с полночи субботы до воскресенья не позволили 108 мигрантам попасть в страну с территории Беларуси.

Польская пограничная служба сообщила о 125 попытках нелегального пересечения границы 27 ноября.


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