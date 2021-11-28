Брюссель дает Литве, Латвии и Польше 200 млн евро на оснащение границы

Такое заявление в воскресенье, 28 ноября 2021 года, сделала председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на совместной пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, президентом Литвы Гитанасом Науседой и премьер-министром Литвы Ингридой Шимоните. Встреча состоялась в Вильнюсе, передает белорусский портал Zerkalo.



"Литва уже получила 37 млн ​​евро в виде экстренной помощи, но, как я анонсировала ранее на этой неделе, мы увеличим средства, выделяемые ЕС на охрану границ для Литвы, Польши и Латвии до 200 млн евро в этом и следующем году", - подчеркнула глава Еврокомиссии. .



По ее словам, деньги нужны для размещения на границе систем электронного наблюдения, дронов, транспорта для пограничников.



Справка



Сегодня литовские пограничники сообщали, что с полночи субботы до воскресенья не позволили 108 мигрантам попасть в страну с территории Беларуси.



Польская пограничная служба сообщила о 125 попытках нелегального пересечения границы 27 ноября.





Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb