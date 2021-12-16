Брюс Спрингстин продал права на всю свою музыку за рекордные $500 млн.
Американский певец Брюс Спрингстин договорился о продаже прав на весь каталог своих песен компании звукозаписи Sony Music за рекордную сумму $500 млн
Об этом сообщает Billboard.
Это стало крупнейшим соглашением в истории музыкальной индустрии, после которого компании Sony переходят права на все мастер-копии песен Спрингстина, а также издательские права.
Всего в каталоге Спрингстина 300 песен, 20 студийных альбомов, а также 23 концертных записи.
72-летний Брюс Спрингстин – один из самых успешных певцов и рок-музыкантов в мире. Также он является участником группы The E Street Band и обладателем 20 премий "Грэмми". Наибольшую славу ему принесли альбомы "Born to run" и "Born in the USA".
СМИ сообщает, что певец решил продать права на свою музыку из-за падения доходов на фоне пандемии.
Предыдущий рекорд принадлежит Бобу Дилану, продавшему права на всю свою музыку за $300 млн.
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