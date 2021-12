Брюс Спрингстин продал права на всю свою музыку за рекордные $500 млн.

Об этом сообщает Billboard.



Это стало крупнейшим соглашением в истории музыкальной индустрии, после которого компании Sony переходят права на все мастер-копии песен Спрингстина, а также издательские права.



Всего в каталоге Спрингстина 300 песен, 20 студийных альбомов, а также 23 концертных записи.



72-летний Брюс Спрингстин – один из самых успешных певцов и рок-музыкантов в мире. Также он является участником группы The E Street Band и обладателем 20 премий "Грэмми". Наибольшую славу ему принесли альбомы "Born to run" и "Born in the USA".



СМИ сообщает, что певец решил продать права на свою музыку из-за падения доходов на фоне пандемии.



Предыдущий рекорд принадлежит Бобу Дилану, продавшему права на всю свою музыку за $300 млн.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb