"Брюгге", за который играют украинцы Соболь и Яремчук, выгнал главного тренера

Об этом сообщает официальный сайт Брюгге.

В заявлении клуба подчеркнули, что, несмотря на отличный результат в групповом раунде ЛЧ, в "Брюгге" недовольны результатом команды в чемпионате Бельгии и Кубка страны.

44-летний Карл Хуфкенс возглавил "Брюгге" в мае. До этого он в течение 3 сезонов являлся ассистентом главного тренера. "Брюгге" – единственный клуб в трудовой книге специалиста.

Брюгге занимает четвертое место турнирной таблицы чемпионата Бельгии и отстает от первой позиции на 12 очков. При этом команда вышла в 1/8 финала ЛЧ, где сыграет с "Бенфикой".

За "Брюгге" играют украинцы Роман Яремчук и Эдуард Соболь, которые под руководством Хуфкенса редко выходили в стартовом составе команды.

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