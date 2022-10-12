"Брюгге" без Яремчука и Соболя отобрал очки у "Атлетико" в матче Лиги чемпионов
В 4-м туре группового раунда Лиги чемпионов бельгийский "Брюгге" сыграл вничью с мадридским "Атлетико"
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Матч "Атлетико" – "Брюгге" проходил в Мадриде и закончился вничью – 0:0. Украинские игроки бельгийцев Эдуард Соболь и Роман Яремчук провели весь матч на скамейке запасных.
На 82-й минуте "Брюгге" остался в меньшинстве. Форвард Камаль Сова получил вторую желтую карточку за неспортивное поведение.
После 4 матчей "Брюгге" набрал 10 очков и фактически гарантировал себе место в плей-офф. У "Атлетико" 4 балла и вторая позиция. Третье-четвертое место делят "Порту" и "Байер", которые свой матч начнут в 22:00, у них по 3 набранных пункта.
Лига чемпионов
4-й тур. Группа B
12 октября
"Атлетико" (Испания) – "Брюгге" (Бельгия) 0:0
Удаление: Сова, 82 (вторая желтая карточка)
- 11 октября "Шахтер" сыграл вничью с "Реалом" в 4-м туре Лиги чемпионов.
- В 4-м туре группового этапа Лиги чемпионов лондонский "Челси" победил итальянский "Милан".
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