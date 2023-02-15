"Брюгге" - "Бенфика": где и когда смотреть матч Яремчука в Лиге чемпионов
Сегодня, 15 февраля, в 1/8 финала Лиги чемпионов бельгийский "Брюгге" сыграет против португальской "Бенфики"
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Матч между "Брюгге" Романом Яремчуком и "Бенфикой" начнется на "Ян Брейдел Стадион" в 22:00. Вживую его покажет Megogo.
На групповом раунде "Брюгге" финишировал вторым в квартете B и опередил леверкузенский "Байер" и мадридский "Атлетико". Уступили только португальскому "Порту".
"Бенфика" сенсационно победила в группе H. Португальцы опередили французский ПСЖ, туринский "Ювентус" и израильский "Маккаби Хайфа".
Лига чемпионов
1/8 финала. 1-й матч
"Брюгге" (Бельгия) - "Бенфика" (Португалия)
15 февраля
Брюгге, стадион "Ян Брейдел"
Начало – 22:00
Прямая трансляция на Megogo
- 14 февраля в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов мюнхенская "Бавария" победила французский ПСЖ.
- В другом матче 1/8 финала ЛЧ итальянский "Милан" оказался сильнее лондонского "Тоттенхэма".
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