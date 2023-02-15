"Брюгге" - "Бенфика": где и когда смотреть матч Яремчука в Лиге чемпионов

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Матч между "Брюгге" Романом Яремчуком и "Бенфикой" начнется на "Ян Брейдел Стадион" в 22:00. Вживую его покажет Megogo.

На групповом раунде "Брюгге" финишировал вторым в квартете B и опередил леверкузенский "Байер" и мадридский "Атлетико". Уступили только португальскому "Порту".

"Бенфика" сенсационно победила в группе H. Португальцы опередили французский ПСЖ, туринский "Ювентус" и израильский "Маккаби Хайфа".

Лига чемпионов

1/8 финала. 1-й матч

"Брюгге" (Бельгия) - "Бенфика" (Португалия)

15 февраля

Брюгге, стадион "Ян Брейдел"

Начало – 22:00

Прямая трансляция на Megogo