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Брынзак после скандала с натурализованными россиянками покидает пост президента Федерации биатлона Украины

11 апреля, 2022 понедельник
15:55
Спорт

Владимир Брынзак объявил, что покидает пост президента Федерации биатлона Украины после 24 лет на посту

Об этом сообщает Biathlon.com.ua .

Брынзак заявил, что не будет выдвигать свою кандидатуру на следующий четырехлетний срок на выборах президента организации, которые должны пройти 18 мая.

Брынзак возглавлял ФБУ с 1998 года. Причин такого шага функционер не назвал.

В апреле биатлонисты сборной Украины обвинили президента федерации в том, что он сказал неправду о месте нахождения натурализованных россиянок, выступающих за сборную Украины. Спортсмены утверждали, что россиянки покинули страну сразу после начала полномасштабной российской агрессии. В то же время сам Брынзак заявил, что они уже находились в то время в РФ.

Недовольство из-за сложившейся ситуации выразили Дмитрий Пидручный, Богдан Цымбал, Артем Прима, Валерия Дмитренко, Тарас Лесюк, Руслан Бригадир, Андрей Доценко.

В составе сборной Украины в сезоне 2021/22 было шесть натурализованных спортсменок, ранее выступавших за Россию и Беларусь. Еще одну россиянку, Дарью Сидорову, натурализовали летом 2021 года - она не успела выступить за Украину на международной арене.

Белоруска Дарья Блашко, побывавшая под обстрелами в Чернигове, поддерживает Украину, а сейчас находится в Словении. Анастасия Рассказова осталась в Украине после вторжения и находится на сборах с юниорской командой Украины в Словении.

Надежда Белкина – в рядах ВСУ в одной части с украинкой Анной Кривонос.

Ольга Абрамова в Москве, но публично выступила против войны.

Екатерина Бех и Оксана Москаленко никак не выразили свою позицию.

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