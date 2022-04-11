Брынзак после скандала с натурализованными россиянками покидает пост президента Федерации биатлона Украины
Владимир Брынзак объявил, что покидает пост президента Федерации биатлона Украины после 24 лет на посту
Об этом сообщает Biathlon.com.ua .
Брынзак заявил, что не будет выдвигать свою кандидатуру на следующий четырехлетний срок на выборах президента организации, которые должны пройти 18 мая.
Брынзак возглавлял ФБУ с 1998 года. Причин такого шага функционер не назвал.
В апреле биатлонисты сборной Украины обвинили президента федерации в том, что он сказал неправду о месте нахождения натурализованных россиянок, выступающих за сборную Украины. Спортсмены утверждали, что россиянки покинули страну сразу после начала полномасштабной российской агрессии. В то же время сам Брынзак заявил, что они уже находились в то время в РФ.
Недовольство из-за сложившейся ситуации выразили Дмитрий Пидручный, Богдан Цымбал, Артем Прима, Валерия Дмитренко, Тарас Лесюк, Руслан Бригадир, Андрей Доценко.
В составе сборной Украины в сезоне 2021/22 было шесть натурализованных спортсменок, ранее выступавших за Россию и Беларусь. Еще одну россиянку, Дарью Сидорову, натурализовали летом 2021 года - она не успела выступить за Украину на международной арене.
Белоруска Дарья Блашко, побывавшая под обстрелами в Чернигове, поддерживает Украину, а сейчас находится в Словении. Анастасия Рассказова осталась в Украине после вторжения и находится на сборах с юниорской командой Украины в Словении.
Надежда Белкина – в рядах ВСУ в одной части с украинкой Анной Кривонос.
Ольга Абрамова в Москве, но публично выступила против войны.
Екатерина Бех и Оксана Москаленко никак не выразили свою позицию.
- 5 апреля Дмитрий Пидручный заявил, что Владимир Брынзак сказал неправду о месте нахождения натурализованных россиянок, выступающих за сборную Украины.
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