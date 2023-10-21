"Брусчатка никого не спасет": в Киеве, Одессе и Днепре под стенами городских администраций прошли акции протеста

О митинге под стенами Киевской городской администрации сообщает местное издание "Наш Киев".

Утром 21 октября очередной раз под стенами КГГА прошел традиционный субботний митинг. Активисты продолжают требовать от столичных властей усилить поддержку ВСУ вместо того, чтобы тратить бюджетные средства на сомнительные закупки.

Фото: dumskaya

"У администрации собрались десятки киевлян с украинскими флагами и плакатами. Транспаранты содержали надписи "Позорный бюджет", "Деньги на ВСУ", "Брусчатка никого не спасет" и т.д. Люди на акции скандировали "Деньги на ВСУ!" и "Ганьба"", – говорится в сообщении.

Одним из основных требований митингующих на этот раз было выделить 20% столичного бюджета на следующий год в поддержку защитников и защитниц Украины.

Аналогичный митинг прошел у стен городской администрации в Одессе. Об этом сообщает "Думская".

Сотни одесситов собрались сегодня под стенами мэрии с требованием направить средства городского бюджета на поддержку ВСУ. Участники акции скандировали: "Все для победы", "В первую очередь ВСУ", "Власть, услышь громаду".

В частности, горожане развернули огромные баннеры с надписями: "Гена, отдай наши деньги ВСУ" и "900 млн на дроны и РЭБы".

Фото: dumskaya

В конце митинга собравшиеся почтили память погибших защитников Украины и сделали общую фотографию на лестнице мэрии.

Фото: dumskaya

В частности, подобный митинг прошел и в Днепре. Об этом информирует " 9 канал ".

Участники акции собрались с утра под стенами городского совета с требованием перераспределить бюджетные средства на нужды ВСУ. Люди против, чтобы в военное время бюджетные средства тратились на пиар чиновников с перекладкой плитки, "золотым" ремонтом стадионов и т.д.

Участники акции скандировали "Деньги на ВСУ". Также протестующие расположились вдоль дороги и через плакаты призывали водителей проезжающих авто посигналить в их поддержку.

"Сейчас в обществе идет полемика, куда целесообразнее направлять средства из местных бюджетов, которые правительство оставило в громадах. Одни требуют, чтобы как можно больше передавали на нужды ВСУ. А другие граждане отстаивают право на проведение благоустройства города, аргументируя, что несмотря на войну жизнь не должна останавливаться. Только, чтобы это благоустройство имело прозрачную смету", - говорится в сообщении.