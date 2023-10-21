Главная English Львов Таблоид
Espreso.tv
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Общество "Брусчатка никого не спасет": в Киеве, Одессе и Днепре под стенами городских администраций прошли акции протеста
Обновлено

"Брусчатка никого не спасет": в Киеве, Одессе и Днепре под стенами городских администраций прошли акции протеста

21 октября, 2023 суббота
17:23
Общество

Утром в субботу, 21 октября, в очередной раз прошли акции протеста под стенами городских администраций Киева, Одессы и Днепра с требованием направить бюджетные средства на нужды ВСУ

О митинге под стенами Киевской городской администрации сообщает местное издание "Наш Киев".

Утром 21 октября очередной раз под стенами КГГА прошел традиционный субботний митинг. Активисты продолжают требовать от столичных властей усилить поддержку ВСУ вместо того, чтобы тратить бюджетные средства на сомнительные закупки.

мітинг в Одесі проти неадекватних бюджетних витрат

Фото: dumskaya


"У администрации собрались десятки киевлян с украинскими флагами и плакатами. Транспаранты содержали надписи "Позорный бюджет", "Деньги на ВСУ", "Брусчатка никого не спасет" и т.д. Люди на акции скандировали "Деньги на ВСУ!" и "Ганьба"", – говорится в сообщении.

Одним из основных требований митингующих на этот раз было выделить 20% столичного бюджета на следующий год в поддержку защитников и защитниц Украины.

Аналогичный митинг прошел у стен городской администрации в Одессе. Об этом сообщает "Думская".

Сотни одесситов собрались сегодня под стенами мэрии с требованием направить средства городского бюджета на поддержку ВСУ. Участники акции скандировали: "Все для победы", "В первую очередь ВСУ", "Власть, услышь громаду".

В частности, горожане развернули огромные баннеры с надписями: "Гена, отдай наши деньги ВСУ" и "900 млн на дроны и РЭБы".

мітинг в Одесі проти неадекватних бюджетних витрат

Фото: dumskaya


В конце митинга собравшиеся почтили память погибших защитников Украины и сделали общую фотографию на лестнице мэрии.

мітинг в Одесі проти неадекватних бюджетних витрат

Фото: dumskaya


В частности, подобный митинг прошел и в Днепре. Об этом информирует "9 канал".

Участники акции собрались с утра под стенами городского совета с требованием перераспределить бюджетные средства на нужды ВСУ. Люди против, чтобы в военное время бюджетные средства тратились на пиар чиновников с перекладкой плитки, "золотым" ремонтом стадионов и т.д.

Участники акции скандировали "Деньги на ВСУ". Также протестующие расположились вдоль дороги и через плакаты призывали водителей проезжающих авто посигналить в их поддержку.

"Сейчас в обществе идет полемика, куда целесообразнее направлять средства из местных бюджетов, которые правительство оставило в громадах. Одни требуют, чтобы как можно больше передавали на нужды ВСУ. А другие граждане отстаивают право на проведение благоустройства города, аргументируя, что несмотря на войну жизнь не должна останавливаться. Только, чтобы это благоустройство имело прозрачную смету", - говорится в сообщении.

  • В субботу, 16 сентября 2023 года, под зданиями городских администраций Киева и Одессы собрались протестующие с требованиями к власти заложить в бюджет средства на нужды армии, а не на "новейшую брусчатку и лучшие клумбы". Участники акций обещают, что не прекратят их, пока власти не пересмотрят свою позицию.

  • На следующей неделе аналогичный митинг повторился в Киеве уже во второй раз, в Одессе - в третий раз. Под зданиями городских администраций собрались протестующие с требованиями к власти заложить в бюджет средства на нужды армии. Но только в столице депутаты отреагировали на митинг.

  • В частности, 24 сентября в Запорожье около 200 человек вышли на мирный митинг. С флагами и плакатами они прошли по центральному проспекту города. Главное требование – перераспределение бюджетных средств на нужды армии.

Одесса
Днепр
Киевщина
военные силы Украины
Война с Россией
Читайте также:
20 октября, 2023 пятница
У самой старшей матери Украины по решению суда заберут дочь: девочка жаловалась на издевательство
окупанти рф
20 октября, 2023 пятница
Оккупанты перебрасывают технику из Луганска для наступления на Купянском направлении, - движение Атеш
окупанти орки танк рф
21 октября, 2023 суббота
Российская армия перегруппировалась и возобновила наступление на Авдеевку, – ISW
Киев
+12°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 37.38
    Покупка 37.38
    Продажа 38.11
  • EUR
    Покупка 39.7
    Продажа 40.63
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, суббота
21 октября
16:50
Украина Турция
Зеленский обсудил с Эрдоганом следующий раунд переговоров по Формуле мира
16:45
Удар РФ по Бериславу 19 октября: под завалами обнаружили тело женщины
16:40
Эксклюзив
Верховный суд Украины
Общественная деятельница Федорив объяснила угрозу новых законопроектов по контролю высшего органа судебной власти Украины
16:31
Чехия Украина
РФ вызвала временного поверенного в делах Чехии в ответ на активную позицию страны по поддержке Украины
16:12
Алексей Данилов
Объекты вокруг Москвы станут мишенями для украинского оружия, - Данилов
16:05
OPINION
Страшно бывает потом. В конце кино
15:38
Россияне заявили о работе ПВО над Ростовской областью
15:37
OPINION
Николай Княжицкий
Принятый в первом чтении закон – против русской церкви, хотя только на бумаге
15:35
Эксклюзив
Наступление противника идет по всему участку российско-украинского фронта протяженностью 1000 км, – военный эксперт Снегирев
15:30
Минздрав Палестины заявил, что количество погибших в Газе возросло до 4385
15:25
Обзор
Борьба Украины за Евро-2024, новый тренер "Шахтера" и намеки Усика об окончании карьеры: обзор украинского спорта за неделю
15:23
Норвегия выделит около $1,1 млн администрации ООН по вопросам помощи и реабилитации на их работу в Газе
15:09
Обновлено
Ради развлечения залезли на вагон: на Одесчине в результате удара током погиб подросток, еще один получил ожоги
15:06
Финляндия подозревает контейнеровоз из Китая в повреждении газопровода, ведущего в Эстонию
14:57
Во временно оккупированном Донецке прогремели взрывы: местные видят черный дым
14:44
Враг обстрелял громаду на Херсонщине: ранен местный житель
14:43
Многие люди без иммунитета: в Минздраве рассказали, как защититься от кори
14:41
Боевики ХАМАСа держат в заложниках 210 человек
14:25
На Харьковщине начался отопительный сезон, но россияне атакуют критическую инфраструктуру области
14:24
Россияне ударили из артиллерии по Никополю на Днепропетровщине: погиб человек
14:24
Каждая пятая ракета ХАМАС падает на сектор Газы, - ЦАХАЛ
14:17
Эксклюзив
Пекин не заинтересован в провоцировании второй точки кипения: политик Чех об отношении Китая к войне на Ближнем Востоке
14:03
"Надеюсь, что Израиль перестанет существовать": турецкий политик из партии Эрдогана заявил, что молится за Гитлера
14:00
OPINION
МВФ существенно улучшил прогноз экономического роста Украины
13:59
Не зерном единым: украинские металлурги стремятся возобновить экспорт морскими путями
13:51
"Вокруг столицы построена многоуровневая система противовоздушной обороны": глава КМВА Попко о защите неба над Киевом
13:49
Деньги
Более 5,6 млрд грн в октябре направлено на выплаты для ВПЛ
13:39
Эксклюзив
Глен Грант
Полковник Грант рассказал, какие события могут привести к Третьей мировой войне
13:18
Инфографика
Курс валют на 21 октября: сколько стоят евро и доллар
13:08
У посольства Израиля на Кипре произошел взрыв: полиция задержала выходцев из Сирии
13:05
В Украину вернули еще троих похищенных россиянами детей
12:55
На Тузловские лиманы прилетело рекордное количество розовых фламинго
12:53
Палестина
Франция отправит спецрейс с гуманитарной помощью палестинцам
12:38
После уничтожения ХАМАС в секторе Газы при поддержке ООН и арабских стран создадут новую администрацию, - СМИ
12:29
Беларусь планирует вызвать жителей в военкоматы через смс-рассылку
12:28
Германия выделит на восстановление Украины еще 200 миллионов евро
12:15
Без света остаются потребители в 6 приграничных и прифронтовых областях Украины: ситуация в энергосистеме по состоянию на 21 октября
12:11
Минобороны упростило допуск беспилотников и РЭБ к эксплуатации
12:02
Обновлено
Армия РФ вывела в Черное море ракетоноситель с 4 "калибрами"
12:02
OPINION
Почему в Украине выносят приговоры мертвым душам и беглецам
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected]. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV