Прочла Арахамию. Заплакала. Повесить овощерезки и барабаны на баланс местного самоуправления, а не назначенных Банковой председателей ОГА, даже при Януковиче такого не было. Если вы думаете, что власть воюет только с Кличко за то, кто будет красть на мостах, то вы не все видите.

Недавно героическая ГАСУ, известная нам тем, что предприниматели должны работать без прибыли (и эта история не решена), насчитало одному мэру на востоке миллиарды недобора по налогу на землю, а другому на западе за то, что много тратит на содержание воинских частей.

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Ок, я тоже ненавижу ездить по перекрытым мостам и не понимаю неотложность перекладки мостовой. Я понимаю, что местные власти точно не святые и воруют, но… это даже близко несравнимо с тем, сколько некоторые украли на оружии.

Более того, я так понимаю весь сценарный цех сейчас жестко триггерит из-за тех миллионов, которые пойдут на кино. И пусть бы они пошли на продакшн, да нет — они пойдут на сценарии. Как сказала моя подруга, я бы с Маском не здоровалась, если бы мне столько платили.

В принципе у нас была возможность видеть, кто как живет и сколько ворует.

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Но парламент не спешит выполнить требование МВФ — возобновить до конца июля электронное декларирование. Зато депутаты собираются закрыть даже в случае принятия этой информации от журналистов (чтобы потом прессовать сливших) и разрешить не декларировать жилье, где живет депутат и пустые счета. Правда, нетрудно погонять деньги год, а потом куда-то вывести и не декларировать пустой счет.

Можно, конечно, долго и скучно кивать на местное самоуправление. Но недовольство и непонимание людей распределяется умеренно между всей властью. Как бы вы ни пытались перекладывать ответственность.

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Об авторе. Татьяна Николаенко, журналистка

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