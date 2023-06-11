Бруклинский музей представил экспозицию, посвященную Пабло Пикассо и его мизогинии
Бруклинский музей и комикесса Ханна Гедсби в Нью-Йорке представили экспозицию It's Pablo-matic о творчестве испанского художника Пабло Пикассо и его отношении к женщинам
Об этом информируют на сайте музея.
В музее говорят, что это попытка посмотреть на работы художника, в частности, с феминистической точки зрения, а также вызвать дискуссию.
Экспозиция Itʼs Pablo-matic – это продолжение спешл Nanette Ханны Гедсби, вышедшего в 2018 году. Там комикесса осуждала Пикассо за его мизогинию, а также сравнила с Трампом и Вайнштейном.
"Пикассо сказал: "Вы можете иметь все перспективы одновременно!" Каков герой. Но скажите мне, является ли какя-либо из этих переспектив женской? Ну, тогда мне не интересно", - заявила Ханна Гедсби.
Экспозиция включает в себя рисунки и скульптуры Пикассо и работы художниц 20-го и 21 века. На выставке также демонстрируют видеоклипы из спешла Nanette, а на стенах – цитаты Гедсби.
Посетить выставку можно до 24 сентября в Бруклине.
Справка. Ханна Гедсби – австралийская комикесса, открытая лесбиянка. Изучала историю искусства в университете. В 2018 году выпустила спешл Nanette, в котором критиковала Пабло Пикассо и других художников за мизогинию.
- В июле 2022 года испанская полиция конфисковала в аэропорту Ибицы эскиз авторства Пабло Пикассо, который стоит более 450 тысяч евро. Перевозивший его пассажир не смог подтвердить право собственности.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
36.81
Покупка 36.81Продажа 37.36
-
EUR
Покупка 39.73Продажа 40.52
- Актуальное
- Важное