Об этом информируют на сайте музея.

В музее говорят, что это попытка посмотреть на работы художника, в частности, с феминистической точки зрения, а также вызвать дискуссию.

Экспозиция Itʼs Pablo-matic – это продолжение спешл Nanette Ханны Гедсби, вышедшего в 2018 году. Там комикесса осуждала Пикассо за его мизогинию, а также сравнила с Трампом и Вайнштейном.

"Пикассо сказал: "Вы можете иметь все перспективы одновременно!" Каков герой. Но скажите мне, является ли какя-либо из этих переспектив женской? Ну, тогда мне не интересно", - заявила Ханна Гедсби.

Экспозиция включает в себя рисунки и скульптуры Пикассо и работы художниц 20-го и 21 века. На выставке также демонстрируют видеоклипы из спешла Nanette, а на стенах – цитаты Гедсби.

Посетить выставку можно до 24 сентября в Бруклине.

Справка. Ханна Гедсби – австралийская комикесса, открытая лесбиянка. Изучала историю искусства в университете. В 2018 году выпустила спешл Nanette, в котором критиковала Пабло Пикассо и других художников за мизогинию.