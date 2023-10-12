БРСМ-Нафта открывает новый сбор на дроны-камикадзе. Владелец торговой марки Андрей Биба удвоит собранную сумму
Сеть АЗК БРСМ-Нафта открыла новый сбор на дроны-камикадзе. Цель – собрать 5 000 000 гривен на 250 FPV-дронов путем отчислений клиентами персональных скидок на топливо в приложении BRSM Plus
"Беспилотники важный элемент в войне с агрессором, наши "глаза", позволяющие вести разведку вдоль всей линии фронта, выявлять и уничтожать личный состав вражеской армии и техники, дистанционно корректировать артиллерийский огонь. Один дрон может уничтожить вражескую цель, стоимостью до миллиона долларов. Управляем "птичками" с помощью камеры, наводим на цель, а после ее обнаружения совершаем атаку – способом самоуничтожения. Соответственно, имеем больше маневра для отработки и меньше рисков для личного состава", - рассказал Александр "Торнадо", военнослужащий спецподразделения "Артан" ГУР МО.
24 FPV-дронов уже работают в зонах боевых действий. Восемнадцать "Шершней" получило спецподразделение Главного управления разведки "Артан", еще шесть переданы в воинскую часть А7037.
Присоединиться к сбору могут все клиенты БРСМ-Нафта, которые установили желаемый процент отчислений от персональной скидки под надписью "Поддержка ВСУ". Персональная скидка будет частично или полностью автоматически перечисляться на сбор:
Также можно напрямую донатить на моно-банку. Владелец торговой марки БРСМ-Нафта, Андрей Биба, удвоит общую собранную сумму.
Присоединяйтесь к сбору – измените ход войны в один клик.
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