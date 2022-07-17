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Бровары предупредили о тренировках ВСУ

17 июля, 2022 воскресенье
16:48
война с Россией

В Броварском районе Киевщины 17 – 18 июля возможно усиление проверок на блокпостах в связи с тренировками ВСУ

Об этом сообщил мэр Броваров Игорь Сапожко в телеграме.

"Вниманию жителей Броварской громады! 18 и 19 июля на территории Броварского района будут проводиться плановые тренировки военных", - подчеркнул он.

Местных жителей предупредили о возможном усилении контроля на блокпостах и дополнительных мерах безопасности.

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