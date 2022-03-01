"Бровары готовятся к обороне": мэр города попросил местных жителей не делать снимков с места событий

Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на видеообращение городского головы.



"Просьба помогать нашей терробороне, с пониманием отнестись к определенным вещам, которые будут происходить сегодня в городе. Не нужно освещать в интернете, видео писать. Не нужно отметить, где находящийся", - сказал он.



Огрызко отметил, что город готовится к обороне.

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