"Бровары готовятся к обороне": мэр города попросил местных жителей не делать снимков с места событий
Городской глава Броваров Игорь Сапожко сообщил, что город готовится к обороне и призывал жителей не делиться подробностями событий
Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на видеообращение городского головы.
"Просьба помогать нашей терробороне, с пониманием отнестись к определенным вещам, которые будут происходить сегодня в городе. Не нужно освещать в интернете, видео писать. Не нужно отметить, где находящийся", - сказал он.
Огрызко отметил, что город готовится к обороне.
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