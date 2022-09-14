Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Российские войска, выгнанные с Харьковщины, деморализованы. Вы видели количество техники и вооружения, которое они оставили на Харьковщине. Этой техникой можно вооружить среднюю страну Европы", - отметил Череватый.

По его словам, личный состав армии РФ – это главная беда российской армии, элитные подразделения были перемолоты еще на Киевщине.

"Уже перебиты многие подразделения Росгвардии, но Росгвардия - это не подразделение действующей армии, это подразделение для решения внутренних проблем, - от мятежей или массовых волнений, до техногенных катастроф - но точно они не являются штурмовыми подразделениями при наступлении на такую большую страну, как наша", - подчеркнул Череватый.

14 сентября, во время поездки в деоккупированный Изюм Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что украинские военные освободят Крым от российских оккупантов

Военно-политическое руководство России приняло решение о досрочных выпусках курсантов высших военных учебных заведений. Россия направит курсантов-крымчан на должности командиров взводов воинских частей оккупированных Донецкой и Луганской областей

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb