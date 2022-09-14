Брошенной на Харьковщине техники войск РФ хватило бы, чтобы вооружить среднюю страну Европы, - пресс-секретарь Восточной группировки войск Череватый
Спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый отметил, что военное руководство РФ бездумно бросает российские подразделения в Донецкой и Харьковской областях
Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".
"Российские войска, выгнанные с Харьковщины, деморализованы. Вы видели количество техники и вооружения, которое они оставили на Харьковщине. Этой техникой можно вооружить среднюю страну Европы", - отметил Череватый.
По его словам, личный состав армии РФ – это главная беда российской армии, элитные подразделения были перемолоты еще на Киевщине.
"Уже перебиты многие подразделения Росгвардии, но Росгвардия - это не подразделение действующей армии, это подразделение для решения внутренних проблем, - от мятежей или массовых волнений, до техногенных катастроф - но точно они не являются штурмовыми подразделениями при наступлении на такую большую страну, как наша", - подчеркнул Череватый.
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