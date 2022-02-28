"Бросайте вашу технику и уходите. Не верьте командирам и пропагандистам. Просто спасайте свои жизни": Зеленский обратился к россиянам

Об этом он сказал в своем обращении.



Владимир Зеленский заметил, что Европа закрыла небо для российских самолетов, глобальный бизнес отказывается от каких-либо связей с российскими компаниями, неизвестно, каким будет падение рубля в конце недели.



"Пока продолжается это преступное вторжение в Украину, российское государство терпит такие убытки, будто война прошла и по их территории. Зачем все это вам? Зачем? Российским матерям, российским учителям, российским предпринимателям, просто обычным людям. Зачем? Уже 4,5 тыс. российских солдат убиты", - отметил он.



Владимир Зеленский спросил, для чего россияне пришли в Украину, в частности, из украинского Крыма: из Ялты, Евпатории, Судака, Симферополя. Президент добавил, что "это не названия военных лагерей для танкистов".



"Еще раз: 4,5 тыс убитых российских оккупантов. Бросайте вашу технику и уходите. Не верьте вашим командирам, не верьте вашим пропагандистам. Просто спасайте ваши жизни. Уходите", - подчеркнул президент Украины.

Напомним, Владимир Зеленский заявил, что участников находящихся под стражей боевых действий освободят для участия в войне.

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