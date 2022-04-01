Бронзовый призер Олимпийских игр по боксу выставил свои шорты на аукцион, чтобы помочь Украине

Об этом он написал в Instagram

"Боевые шорты Тараса Шелестюка с 20-го боя за официального претендента на титул WBA, который состоялся 11 марта 2022 года в Монреале, Канада. Все вырученные деньги пойдут на поддержку Украины", - говорится в сообщении.

Стартовая цена боксерских шорт составляет 3000 грн. Каждая последующая ставка +1000 грн.

Торги проходят в комментариях под постом.



Справочно. Тарас Александрович Шелестюк (30 ноября 1985, Макеевка, Донецкая область) – украинский профессиональный боксер. Бронзовый призер Олимпийских игр в Лондоне (2012), чемпион мира (2011), бронзовый призер Чемпионата Европы (2010), победитель Кубка Европы (2010), трехкратный чемпион Украины (2009, 2010, 2011). Заслуженный мастер спорта Украины по боксу.

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