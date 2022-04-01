Бронзовый призер Олимпийских игр по боксу выставил свои шорты на аукцион, чтобы помочь Украине
Украинский профессиональный боксер Тарас Шелестюк выставил на благотворительный аукцион свои боксерские шорты, чтобы за собранные средства поддержать Украину
Об этом он написал в Instagram
"Боевые шорты Тараса Шелестюка с 20-го боя за официального претендента на титул WBA, который состоялся 11 марта 2022 года в Монреале, Канада. Все вырученные деньги пойдут на поддержку Украины", - говорится в сообщении.
Стартовая цена боксерских шорт составляет 3000 грн. Каждая последующая ставка +1000 грн.
Торги проходят в комментариях под постом.
Справочно. Тарас Александрович Шелестюк (30 ноября 1985, Макеевка, Донецкая область) – украинский профессиональный боксер. Бронзовый призер Олимпийских игр в Лондоне (2012), чемпион мира (2011), бронзовый призер Чемпионата Европы (2010), победитель Кубка Европы (2010), трехкратный чемпион Украины (2009, 2010, 2011). Заслуженный мастер спорта Украины по боксу.
- Читайте также: чемпион NBA Станислав Медведенко в составе терробороны ловит диверсантов в Киеве
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
29.24
Покупка 29.24Продажа 29.68
-
EUR
Покупка 32.37Продажа 32.92
- Актуальное
- Важное