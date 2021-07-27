Бронзовая медалистка Токио Билодид заявила об изменении весовой категории

Об этом сообщает "Трибуна".



Билодид будет выступать в весовой категории до 52 кг.



"Это будет небольшая пауза. Это будет отдых, мне надо перезагрузиться, настроиться, набраться сил на следующий олимпийский цикл. Мне нужен месяц, возможно, немного больше, чтобы идти дальше к своим целям. Весовая категория? Я уже готова, уже меняю", - сказала Дарья Билодид.

В целом сборная Украины получила на Олимпиаде-2020 три бронзовые награды. Медали выиграли дзюдоистка Дарья Билодид в категории до 48 кг, фехтовальщик Игорь Рейзлин в соревнованиях шпажистов и Елена Костевич и Олег Омельчук в стрельбе из пневматического пистолета на 10 м.

Напомним, 24 июля Дарья Билодид получила бронзу и принесла Украине первую медаль Олимпийских игр в Токио.

После этого стало известно, что украинская дзюдоистка Билодид после Олимпийских игр в Токио сделает длительную паузу в выступлениях.

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