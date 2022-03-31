Бронирование на лето и осень. Венгерский WizzAir снова продает билеты из России
Лоукостер в Венгрии WizzAir снова продает билеты из Москвы — на июнь и октябрь
На сайте WizzAir доступны билеты из Москвы по нескольким направлениям.
В частности, в Будапешт и Дебрецен на июнь этого года, в Абу Даби на октябрь 2022 года.
На официальных страницах компания никак не прокомментировали это.
Отметим, что в конце февраля WizzAir приостановил полеты в страну агрессора.
- В марте авиакомпания Wizz Air предоставила 100 тыс. бесплатных мест для украинских беженцев, вылетающих из Польши, Словакии, Румынии и Венгрии.
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