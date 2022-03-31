Бронирование на лето и осень. Венгерский WizzAir снова продает билеты из России

На сайте WizzAir доступны билеты из Москвы по нескольким направлениям.







В частности, в Будапешт и Дебрецен на июнь этого года, в Абу Даби на октябрь 2022 года.

На официальных страницах компания никак не прокомментировали это.

Отметим, что в конце февраля WizzAir приостановил полеты в страну агрессора.

В марте авиакомпания Wizz Air предоставила 100 тыс. бесплатных мест для украинских беженцев, вылетающих из Польши, Словакии, Румынии и Венгрии.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb