Бронежилеты, шлемы, тепловизоры: в Киеве разоблачили дельцов, пытавшихся продать импортированную для военных амуницию
В Киеве разоблачили злоумышленников, пытавшихся продать бронежилеты, шлемы и приборы ночного видения для военных
Об этом сообщает Служба безопасности Украины .
"Служба безопасности предотвратила незаконную продажу в Киеве оптовой партии защитного снаряжения, которое предназначалось для нужд украинских войск. Среди изъятого у злоумышленников - сотни единиц бронежилетов, шлемов, оптических устройств и приборов ночного видения", - говорится в сообщении.
Правоохранители конфисковали имущества более чем на 15 млн грн и передали ВСУ.
Два жителя Днепропетровской области, которые после полномасштабного вторжения РФ сбежали из Украины, использовав поддельные документы, организовали схему продажи военного снаряжения и амуниции, которые ввозились из-за границы под видом гуманитарки.
"Для реализации сделки ее участники вносили ложные сведения в таможенные декларации. Конечными получателями продукции указывали военные подразделения нашего государства, а деньги на приобретение импортных товаров собирали у родственников украинских защитников и волонтеров", - информируют в СБУ.
Продавали снаряжение злоумышленники по завышенным ценам, а покупателей подыскивали в интернете и соцсетях. Заработок выводили через аффилированные коммерческие структуры.
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- В Одесской области руководитель Центра гуманитарной помощи настроил бизнес по продаже товаров, предназначенных для военных и переселенцев, которые предоставляли украинцы или партнеры из Европы. Злоумышленнику сообщили о подозрении.
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