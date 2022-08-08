Об этом сообщает Служба безопасности Украины .

"Служба безопасности предотвратила незаконную продажу в Киеве оптовой партии защитного снаряжения, которое предназначалось для нужд украинских войск. Среди изъятого у злоумышленников - сотни единиц бронежилетов, шлемов, оптических устройств и приборов ночного видения", - говорится в сообщении.

Правоохранители конфисковали имущества более чем на 15 млн грн и передали ВСУ.

Два жителя Днепропетровской области, которые после полномасштабного вторжения РФ сбежали из Украины, использовав поддельные документы, организовали схему продажи военного снаряжения и амуниции, которые ввозились из-за границы под видом гуманитарки.

"Для реализации сделки ее участники вносили ложные сведения в таможенные декларации. Конечными получателями продукции указывали военные подразделения нашего государства, а деньги на приобретение импортных товаров собирали у родственников украинских защитников и волонтеров", - информируют в СБУ.

Продавали снаряжение злоумышленники по завышенным ценам, а покупателей подыскивали в интернете и соцсетях. Заработок выводили через аффилированные коммерческие структуры.

6 июня суд избрал меру пресечения заместителю главы Черновицкой областной военной администрации Артуру Мунтяну. Его подозревают в хищении гуманитарки.

В Одесской области руководитель Центра гуманитарной помощи настроил бизнес по продаже товаров, предназначенных для военных и переселенцев, которые предоставляли украинцы или партнеры из Европы. Злоумышленнику сообщили о подозрении.

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