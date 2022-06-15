Об этом идет речь в опубликованном видео.

"Обычная, ежедневная, обыденная работа. Хотим показать вам – это военным языком называется "фуфайка с коротким рукавом". На самом деле это футболки, тысяча футболок, идущих в войска, в наши батальоны на восток. Это уже традиционные бронежилеты. Они спасают жизнь и здоровье наших защитников. Это – дождевики. Сейчас это тоже очень ценная вещь. Их тоже несколько сотен, они тоже выезжают на восток", – показал и рассказал Петр Порошенко.

"Это – морозильные камеры, которые хранят холод, продукты и вкусности для наших воинов", – объясняет пятый президент.

Порошенко также показывает специальную переноску для гранатометчиков: "Это – подарок гранатометчику. Сюда вмещаются три гранаты. Каждая из этих гранат будет попадать и уничтожать российских захватчиков", – убежден Петр Порошенко.

"Это – традиционные кевларовые шлемы. Опять же они идут для двух батальонов. Это – плитоноски, это – генераторы, а это – грузовик, который сегодня отбывает на восток", – говорит Петр Порошенко.

В общей сложности на фронт отправили 200 бронежилетов и 200 шлемов, 1000 комплектов нижнего белья, 300 дождевиков, полсотни рпс, укомплектованных итогами, наплечными под выстрелы РПГ, 10 комплектов газовых плит с баллонами и два мороза.

Поддержка Вооруженных сил Украины – приоритет благотворительной деятельности Петра Порошенко. С 24 февраля Фондом Порошенко и структурам, относящимся к сфере его влияния, израсходовано около 300 миллионов гривен.

За эти средства были приобретены тысячи бронежилетов, кевларовые шлемы, оружие (в том числе пулеметы, снайперское оборудование и прочее), десятки автомобилей на нужды фронта, тепловизоры, дроны, приборы ночного видения, электрогенераторы, цифровые радиостанции, Старлинки, военная одежда, турникеты, натовские аптечки, системы очистки воды, средства для строительства фортификационных сооружений, горючее, пищевые продукты (в том числе большое количество зерна и продуктовые наборы как для военных, так и жителей освобожденных городов).

Фонд Порошенко тесно сотрудничает с волонтерами ОО "Дело громад" и "Res_Publika. Братья по оружию", которые дополнительно собрали десятки миллионов гривен на нужды армии. Фонд Порошенко традиционно удваивает собранную волонтерами сумму.

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