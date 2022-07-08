Об этом сообщает Украинская Правда.

Отмечается, что теперь обязательно в Украине страхование жизни и здоровья журналистов и других работников СМИ на период выполнения ими служебных обязанностей в районах ведения боевых действий.

Кроме того, средства массовой информации должны обеспечить своих журналистов, выполняющих работу в опасных для жизни и здоровья условиях, бронежилетами и касками, которые защищали бы их от поражений огнестрельного оружия и осколочных поражений. Также журналистам должны выдавать медицинские аптечки.



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