Бронежилеты и аптечки: Рада обязала СМИ обеспечивать журналистов дополнительной защитой в зоне боев
Верховная Рада Украины приняла закон №7367 о предоставлении дополнительных гарантий защиты журналистам, работающим в районах ведения военных (боевых) действий
Об этом сообщает Украинская Правда.
Отмечается, что теперь обязательно в Украине страхование жизни и здоровья журналистов и других работников СМИ на период выполнения ими служебных обязанностей в районах ведения боевых действий.
Кроме того, средства массовой информации должны обеспечить своих журналистов, выполняющих работу в опасных для жизни и здоровья условиях, бронежилетами и касками, которые защищали бы их от поражений огнестрельного оружия и осколочных поражений. Также журналистам должны выдавать медицинские аптечки.
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