Список опубликовали на сайте немецкого правительства.

В перечень новой помощи по сравнению с предыдущей неделей входят:

20 бронетранспортеров Dingo

2 тягача танковых транспортеров М1070

18 колесных самоходных гаубиц RCH 155

80 пикапов

90 датчиков и постановщиков помех для беспилотников

2 ангарные палатки

7 погрузочно-разгрузочных машин 8х6.

В правительстве ФРГ подчеркнули, что из соображений воздерживаются от предоставления детальной информации о способах и сроках транспортировки до завершения передачи. Поэтому дат, когда эта помощь поступит в Украину, не сообщают.

1 декабря Германия обнародовала новый пакет помощи Украине, в который, в частности, вошли семь зенитных самоходных установок Gepard и 100 тыс. аптечек.

На следующий день Spiegel сообщил, что Германия планирует передать Украине "гепарды" весной, а правительство страны надеется, что потом можно будет поставить дополнительные боеприпасы для зенитных систем.

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