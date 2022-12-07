Бронетранспортеры Dingo, гаубицы и постановщики препятствий для дронов: Германия обнародовала перечень новой военной помощи Украине
Германия приняла новый список военной помощи Украине. В него в частности вошли бронетранспортеры, самоходные гаубицы RCH 155, датчики и постановщики помех для беспилотников и т.д.
Список опубликовали на сайте немецкого правительства.
В перечень новой помощи по сравнению с предыдущей неделей входят:
- 20 бронетранспортеров Dingo
- 2 тягача танковых транспортеров М1070
- 18 колесных самоходных гаубиц RCH 155
- 80 пикапов
- 90 датчиков и постановщиков помех для беспилотников
- 2 ангарные палатки
- 7 погрузочно-разгрузочных машин 8х6.
В правительстве ФРГ подчеркнули, что из соображений воздерживаются от предоставления детальной информации о способах и сроках транспортировки до завершения передачи. Поэтому дат, когда эта помощь поступит в Украину, не сообщают.
- 1 декабря Германия обнародовала новый пакет помощи Украине, в который, в частности, вошли семь зенитных самоходных установок Gepard и 100 тыс. аптечек.
- На следующий день Spiegel сообщил, что Германия планирует передать Украине "гепарды" весной, а правительство страны надеется, что потом можно будет поставить дополнительные боеприпасы для зенитных систем.
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