Бронетехника ВСУ на Запорожье смогла преодолеть "линию Суровикина" и "зубы дракона", - СМИ
Украинская тяжелая техника впервые преодолела российские укрепления первой "линии Суровикина" в районе села Вербовое в Запорожской области
Об этом сообщают OSINT-аналитики, делающие вывод об опубликованном видео российских атак из украинской тяжелой техники, пишет телеграм-канал "Агентство. Новости".
Аналитик американского Института изучения войны (ISW) Джордж Баррос считает, что тяжелая техника впервые преодолела противотранспортный ров и "зубы дракона" на этом направлении. Как отмечает военный аналитик Роб Ли, оборонительную линию прошли бронированные машины Stryker, БМП Marder и БТР MaxxPro.
Баррос добавляет, что украинская техника на видео, скорее всего, ехала по дороге, которая, вероятно, была сохранена при строительстве рва и прокладке линии с "зубами дракона". Это, вероятно, свидетельствует о том, что ВСУ могли разгромить российскую оборону на этом участке, добавляет эксперт.
Продвижение украинской тяжелой техники в этом районе – значительное развитие ситуации на фронте, отметил Роб Ли. Вероятно, украинские силы готовятся к новому наступлению, считает Баррос.
Отметим, что украинские войска впервые преодолели оборонительные сооружения в районе Вербового в конце августа. В начале сентября ВСУ удалось расширить брешь в российской обороне. При этом аналитики ISW тогда отмечали, что не могут говорить о прорыве "линии Суровикина", поскольку в этом районе еще не появилась украинская тяжелая техника.
После первых сообщений об успехах Украины в Запорожской области западные спецслужбы начали испытывать осторожный оптимизм по поводу перспектив дальнейшего продвижения ВСУ в направлении Токмака.
- Как сообщил сегодня Институт изучения войны, украинские защитники продолжают наступательные действия возле Бахмута Донецкой области и на западе Запорожской области.
- О том, что Силы обороны продолжают контрнаступление на Запорожье, также информирует Генштаб ВСУ.
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