Бронетехника ВСУ на Запорожье смогла преодолеть "линию Суровикина" и "зубы дракона", - СМИ

Об этом сообщают OSINT-аналитики, делающие вывод об опубликованном видео российских атак из украинской тяжелой техники, пишет телеграм-канал "Агентство. Новости".

Аналитик американского Института изучения войны (ISW) Джордж Баррос считает, что тяжелая техника впервые преодолела противотранспортный ров и "зубы дракона" на этом направлении. Как отмечает военный аналитик Роб Ли, оборонительную линию прошли бронированные машины Stryker, БМП Marder и БТР MaxxPro.

Баррос добавляет, что украинская техника на видео, скорее всего, ехала по дороге, которая, вероятно, была сохранена при строительстве рва и прокладке линии с "зубами дракона". Это, вероятно, свидетельствует о том, что ВСУ могли разгромить российскую оборону на этом участке, добавляет эксперт.

Продвижение украинской тяжелой техники в этом районе – значительное развитие ситуации на фронте, отметил Роб Ли. Вероятно, украинские силы готовятся к новому наступлению, считает Баррос.

Отметим, что украинские войска впервые преодолели оборонительные сооружения в районе Вербового в конце августа. В начале сентября ВСУ удалось расширить брешь в российской обороне. При этом аналитики ISW тогда отмечали, что не могут говорить о прорыве "линии Суровикина", поскольку в этом районе еще не появилась украинская тяжелая техника.

После первых сообщений об успехах Украины в Запорожской области западные спецслужбы начали испытывать осторожный оптимизм по поводу перспектив дальнейшего продвижения ВСУ в направлении Токмака.