Бронетехника и боеприпасы на $2,6 млрд: СМИ раскрыло детали следующего пакета помощи от США
США завершают разработку крупного пакета военной помощи Украине, объем которого может достичь $2,6 млрд
Об этом сообщает Associated Press.
"Впервые поддержка будет включать около 100 боевых машин Stryker и по меньшей мере 50 бронированных машин Bradley, чтобы позволить украинским силам быстрее и безопаснее передвигаться на линии фронта", - пишут журналисты.
Однако, как указывает AP, цифры могут измениться, когда администрация Джо Байдена завершит обсуждение пакета.
Кроме этого, ожидается, что помощь будет включать тысячи боеприпасов, в том числе ракеты для систем ПВО.
К слову, об очередном пакете будет объявлено по итогам встречи на базе "Рамштайна" в Германии 20 января. В ней примут участие министр обороны Ллойд Остин и глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли.
- Напомним, накануне стало известно, что США готовят один из самых больших пакетов военной помощи Украине, но о деталях не сообщалось.
- Также USAID заявили , что США предоставит Украине $125 млн на восстановление энергосети после ударов РФ
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