Бронетехника, антидроны и тепловизоры: Литва передаст Украине новую партию вооружения

Об этом сообщил министр обороны Арвидас Анушаускас в Twitter .

"В скором времени Литва передаст Украине не только обещанные бронетехнику, грузовики и внедорожники, но также новую партию антидронов и тепловизоров. И, конечно, Байрактар, который приобретут на собранные литовцами деньги", - отметил он.

28 мая состоялся финальный эфир по сбору денег литовского ведущего Андрюса Тапинаса. Ему удалось собрать более 5 млн. евро на "Байрактар" для украинских защитников.