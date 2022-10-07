Об этом сообщает Министерство обороны Украины .

"Поставка предназначена для обеспечения первоочередных потребностей Министерства обороны Украины в материально-технических и медицинских средствах. Новые поставки продлевают обязательства Министерства обороны Испании по поддержке Украины в войне с агрессором", - говорится в сообщении.

Испания предоставила Украине 8 бронемашин, две кареты скорой помощи и 5 тонн медтоваров, пожертвовавших военно-морской флот и подразделением по чрезвычайным ситуациям страны.

"Испания действует в координации со странами Атлантического альянса, ЕС и Группой доноров, состоящей из 45 стран, и внесла более 200 млн евро, которые она перечислила в Европейский фонд мира для Украины", - добавляют в МОУ.

17 сентября Испания отправила Украине боеприпасы для крупнокалиберной артиллерии . Также в ответ на запрос министра обороны Украины Испания отправила грузовик с медицинскими средствами и еще 20 автомобилей со снаряжением.

1 октября Испания направила в Украину самолет с медицинским оборудованием, он вылетел в Польшу, где передаст представителям Украины 300 кг медикаментов и техники.