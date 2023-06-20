Бронемашины и гаубицы: Португалия объявила новый пакет помощи Украине
Сегодня, 20 июня, Португалия объявила о новом пакете помощи Украине, который будет содержать гаубицы и бронемашины M113
Об этом сообщает сайт министерства обороны Португалии.
"Португалия продолжает поддерживать Украину", – говорится в сообщении.
Украина получит от нее 14 бронемашин M113 и комплект 105-мм гаубиц.
"Этот новый пакет военной техники присоединяется к 180 тоннам боеприпасов и пяти защищенных машин медицинской поддержки, предоставленных в течение нескольких недель", - добавили в Министерстве.
- Напомним, 19 мая стало известно, что Португалия и Дания присоединились к авиакоалиции и готовы обучать украинских пилотов и техников на F-16.
- 21 апреля министерша обороны Португалии Гелена Каррейрас сообщила , что страна дополнительно передаст Украине пять бронированных машин аварийно-спасательной и медицинской поддержки.
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