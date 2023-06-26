Об этом информирует Reuters .

Новый пакет оборонной поддержки будет состоять из 28 бронированных машин M113, 14 спецавтомобилей, 28 среднетоннажных грузовиков и 14 прицепов.

В целом правительство Австралии окажет помощь на сумму 73,5 миллиона долларов.

"Эта дополнительная поддержка будет иметь реальное значение, помогая украинскому народу, который продолжает проявлять большое мужество перед лицом незаконной, неспровоцированной и аморальной войны России", - сказал премьер-министр Энтони Албаниз.

Отмечается, что пакет не связан с событиями в России в выходные, когда Ростов временно оказался под контролем вооруженной ЧВК Вагнера: "Нет, мы работали над этим предложением с целью вынести его на рассмотрение кабинета министров сегодня утром в течение некоторого времени".

По новым соглашениям Австралия увеличивает свою помощь Украине до 528,2 миллиона долларов, из которых 407,5 миллиона долларов – это военная поддержка, с момента начала конфликта в феврале 2022 года.

Албаниз сообщил, что страна продолжит предоставлять беспошлинный ввоз товаров из Украины на следующие 12 месяцев для поддержки ее экономики и торговли.

Также премьер-министр сказал, что его правительство поддерживает приговор Верховного суда Австралии, который отказал России в жалобе на контроль федеральным правительством за землей, арендованной для нового посольства возле парламентского здания в Канберре: "Мы ожидаем, что Российская Федерация будет действовать в соответствии с решение суда".