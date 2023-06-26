Бронемашины, грузовики и прицепы: Австралия передаст Украине новый пакет помощи на $73,5 млн
Правительство Австралии окажет дополнительную военную и экономическую помощь Украине на 73,5 миллиона долларов. Известно, что пакет не вызван событиями в РФ
Об этом информирует Reuters .
Новый пакет оборонной поддержки будет состоять из 28 бронированных машин M113, 14 спецавтомобилей, 28 среднетоннажных грузовиков и 14 прицепов.
В целом правительство Австралии окажет помощь на сумму 73,5 миллиона долларов.
"Эта дополнительная поддержка будет иметь реальное значение, помогая украинскому народу, который продолжает проявлять большое мужество перед лицом незаконной, неспровоцированной и аморальной войны России", - сказал премьер-министр Энтони Албаниз.
Отмечается, что пакет не связан с событиями в России в выходные, когда Ростов временно оказался под контролем вооруженной ЧВК Вагнера: "Нет, мы работали над этим предложением с целью вынести его на рассмотрение кабинета министров сегодня утром в течение некоторого времени".
По новым соглашениям Австралия увеличивает свою помощь Украине до 528,2 миллиона долларов, из которых 407,5 миллиона долларов – это военная поддержка, с момента начала конфликта в феврале 2022 года.
Албаниз сообщил, что страна продолжит предоставлять беспошлинный ввоз товаров из Украины на следующие 12 месяцев для поддержки ее экономики и торговли.
Также премьер-министр сказал, что его правительство поддерживает приговор Верховного суда Австралии, который отказал России в жалобе на контроль федеральным правительством за землей, арендованной для нового посольства возле парламентского здания в Канберре: "Мы ожидаем, что Российская Федерация будет действовать в соответствии с решение суда".
- Напомним, в начале июня СМИ сообщили , что Австралия может передать Украине более 40 истребителей F/A-18. 13 июня посол Украины в Австралии сообщил , что наша страна направила запрос о состоянии 41 снятого с эксплуатации самолета F-18, чтобы рассмотреть возможность их дальнейшей передачи.
- 15 июня премьер-министр Австралии Энтони Албаниз заявил , что правительство намерено заблокировать строительство нового российского посольства рядом с парламентом страны из-за угрозы национальной безопасности.
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