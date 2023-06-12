Извиняюсь, но это настолько очевидно, что неудобно писать: попытка в разгаре геноцида набросить жертве геноцида чувство вины за черный юмор в адрес страны-палача является классической, учебно чистой ИПСО по виктимблеймингу. (Да, этому учат; да, это давно и подробно разработанная политтехнология, не буду повторять здесь то, что уже 100 раз писала - и в "И снова я влезаю в танк", и в "Длиннейшем путешествии".)

И да, мне лично очень досадно, что к тем гнетущим мальчикам-с-"маленькой-культурой"-в-трусиках, которые оперативно "включились в работу", чтобы вас, не дай Бог, немножко не отпустило (и действительно перевели массовый акуло-солдатский юмор наших сетей в режим полу-возмущения, полу-оправдания, куда менее полезен для психического здоровья воюющего общества!), присоединилась наша Нобелевская лауреатка. (У нее была прекрасная Нобелевская речь, которую я не раз цитировала в публичных выступлениях.) Что ж, не все выдерживают испытание медными трубами. Жаль, очень жаль.

Не все выдерживают испытание медными трубами. Жаль, очень жаль

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Зато какой идеальный инструмент получило украинское общество, чтобы молниеносно различить "своих" и "чужих", не умножая сущности — на чисто эмоциональном уровне!

(Ибо, да — тот, кто в мгновение, когда вы, находясь внутри застенки, забываетесь в облегченном смехе, сейчас же несется к вам с криком "не сметь!» — это не друг вам, сколько бы уверял в противоположном, — это вохра, враждебный "психологический надзиратель"-объюзер, — и для вас, с точки зрения вашей безопасности, не имеет никакого значения, почему и как он на такой работе оказался: кто бы то ни был - "давайдосвиданья"!)

Дай нам Бог всем силы и рассудительности.

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Об авторе. Оксана Забужко, писательница

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