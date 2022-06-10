Бритни Спирс снова вышла замуж. Свадьбу чуть не сорвал бывший, - СМИ
Американская певица Бритни Спирс вышла замуж за Сэма Асгари. Свадьба прошла 9 июня в Калифорнии. Бывший муж попытался проникнуть на церемонию
Издание сообщают, что бывший муж певицы проник на территорию без приглашения и заявил охране, что не позволит состояться свадьбе. Через несколько минут его задержали.
"Меня зовут Джейсон Александр. Бритни меня сюда пригласила. Она моя первая жена, моя единственная жена. Я ее первый муж. Я здесь, чтобы сорвать свадьбу", - сказал экс-муж Бритни.
BBC отмечают, что брак Александера и Спирс в 2004 году стал одним из самых коротких в истории шоубизнеса: он был аннулирован через 55 часов после заключения.
Журналисты сообщают, что в результате церемония немного задержалась, но прошла по плану. Среди гостей, как сообщали, были Мадонна, Пэрис Хилтон и Дрю Бэрримор. Донателла Версаче разработала свадебное платье, хотя фото еще не опубликовано.
По данным СМИ, Спирс познакомилась с 28-летним фитнес-инструктором Асгари в 2016 году на съемках клипа на песню Slumber Party. Пара обручилась в сентябре прошлого года.
Отца, мать и сестру певицы, как сообщают, на свадьбу не пригласили. Отношения между ними испортились во время дела об опекунстве над Спирс.
- В ноябре 2021 года суд в Лос-Анджелесе прекратил опеку отца Бритни Спирс над американской певицей, длившуюся 13 лет.
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