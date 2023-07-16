Бритни Спирс готовит к выходу мемуары
Мемуары известной американской певицы Бритни Спирс "The Woman in Me" ("Женщина во мне") выйдут 24 октября 2023 года в издательстве Gallery Books
Об этом стало известно с ее сайта, на котором уже стартовала предпродажа книги.
Издатель описывает автобиографию поп-звезды как "смелую и трогательную историю о свободе, славе, материнстве, выживании, вере и надежде".
Также известно, что в аннотации мемуаров говорится: "Написанная с откровенностью и юмором, новаторская книга Спирс освещает неизменную силу музыки и любви, и важность того, чтобы женщина наконец рассказала свою историю на своих собственных условиях".
Предпродажа мемуаров началась в 21 стране мира: США, Канаде, Великобритании, Бразилии, Болгарии, Польше, Франции, Испании, Австралии, Новой Зеландии, Дании, Германии, Нидерландах, Финляндии, Венгрии, Индии, Италии, Норвегии, Португалии и Швеции. Украины в списке пока нет.
- 12 января стало известно, что автобиографическая книга "Запасной" принца Гарри побила рекорды продаж в первый день выхода, став самой продаваемой научно-популярной книгой в истории Великобритании.
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