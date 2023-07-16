Бритни Спирс готовит к выходу мемуары

Об этом стало известно с ее сайта, на котором уже стартовала предпродажа книги.

Издатель описывает автобиографию поп-звезды как "смелую и трогательную историю о свободе, славе, материнстве, выживании, вере и надежде".

Также известно, что в аннотации мемуаров говорится: "Написанная с откровенностью и юмором, новаторская книга Спирс освещает неизменную силу музыки и любви, и важность того, чтобы женщина наконец рассказала свою историю на своих собственных условиях".

Предпродажа мемуаров началась в 21 стране мира: США, Канаде, Великобритании, Бразилии, Болгарии, Польше, Франции, Испании, Австралии, Новой Зеландии, Дании, Германии, Нидерландах, Финляндии, Венгрии, Индии, Италии, Норвегии, Португалии и Швеции. Украины в списке пока нет.