Британцы учат ВСУ пользоваться отправленной в Украину системой ПВО Starstreak, - министр обороны Соединенного Королевства
Сегодняшние ракетные удары, нанесенные рядом со львовским аэропортом, вызвали обеспокоенность у министра вооруженных сил Великобритании
Об этом в утреннем шоу BBC Breakfas рассказал министр вооруженных сил Великобритании Джеймс Хэппэй. Он отметил, что военные Великобритании сейчас в процессе обучения украинцев, как пользоваться новейшим зенитно-ракетным комплексом Starstreak, который уже "вскоре" прибудет в Украину, передает "Еспресо. TV".
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