"Британцы сыграли с Россией в игру": политолог Магда о разоблачении планов РФ по Мураеву и Украине

Об этом он сказал в эфире программы "Неделя с Марией Гурской" на Еспресо.TV.



"Я думаю, что британцы показали собственный интерес к событиям в Украине не только гранатометами, но и разведывательной информацией. Показали, что они пытаются держать руку на пульсе", - отметил Магда.



По его мнению, интерес к Мураеву вызван тем, что он единственный из пяти человек, названных британцами, наверняка находится в Украине.



"Все остальные либо в России, либо неизвестно где. Ну, где Сивкович с 2014 года, кто-то его видел вообще? Британцы, я думаю, показали схему, по которой действуют россияне. Они сыграли с Россией в игру "Я знаю, что ты знаешь, что я

знаю". Точно так же, как на прошлой неделе, американцы говорили, что россияне готовят провокацию "под чужим флагом" против собственных сил", - сказал политолог.



Он добавил, что таким образом эти намерения в современном мире и нейтрализуются.



"Они засвечиваются, становятся известны не только общественности, но и политическим лидерам и соответственно это уменьшает возможность их реализации", - подытожил Магда.





Напомним, 23 января британский МИД обнародовал имена лиц, которых Кремль готов сделать марионеточными руководителями Украины в случае вооруженного вторжения.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что к информации МИД Британии о планах РФ поставить Евгения Мураева во главе оккупационных властей следует отнестись серьезно.

Мураев прокомментировал заявление МИДа Великобритании о том, что он может возглавить будущее оккупационное правительство Украины в случае вторжения России.