Об этом сообщает Sky News со ссылкой на данные британского Управления национальной статистики (ONS).

Отмечается, что около 21% граждан Великобритании, принимавших или принимающих сейчас украинцев в своих домах, сообщили, что рост стоимости жизни "очень сильно повлиял на их способность оказывать поддержку".

Еще 9% британцев сказали, что кризис "очень сильно" повлиял на их способность помогать, тогда как 41% заявили, что он оказал "незначительное" влияние. А около 26% сказали, что это вообще не повлияло на их способность помогать,



ONS впервые обнародовало данные о спонсоров по схеме "Homes for Ukraine" и предупредило, что это лишь экспериментальные цифры.

Спонсорская схема "Homes for Ukraine" позволяет гражданам Украины и их родственникам приехать в Великобританию при наличии спонсора, который может предоставить жилье не менее 6 месяцев.

Организация провела опрос всех взрослых Великобритании, зарегистрированных в схеме на 7 июля, в сотрудничестве с Департаментом повышения квалификации, жилья и общин (DLUHC).

Также отмечается, что из всех респондентов (17 702 человека) почти три четверти (74%) сейчас принимают беженцев. Еще 4% принимали раньше, 18% только ждут своих первых гостей, которые должны переехать, и 3% только планируют принять украинцев в будущем.

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