Британцы любят свободу так же, как и украинцы, - Джонсон вспомнил Brexit
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что Brexit показал, что британцы любят свободу так же, как украинцы, отстаивающие нашу страну во время российского вторжения
Об этом сообщает Reuters .
По словам Джонсона, инстинкт британцев, как и украинцев – каждый раз выбирать свободу.
"Я могу привести вам пару известных недавних примеров. Когда британцы проголосовали за Brexit, в таком большом количестве, я не верю, что они были недружелюбно настроены по отношению к иностранцам. Это потому что они хотят быть свободными делать все иначе, и чтобы эта страна могла управлять собой", - сказал премьер Британии Борис Джонсон.
В июне 2016 года британцы проголосовали за выход из ЕС с преимуществом 52% против 48%.
- Напомним, министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс заявила , что РФ использует мирные переговоры с Украиной для перегруппировки войск.
- Премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон уверен, что после Украины Россия направит свои захватнические силы в Грузию и Молдову.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
29.24
Покупка 29.24Продажа 30
-
EUR
Покупка 32.51Продажа 33.39
- Актуальное
- Важное