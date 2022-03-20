Британцы любят свободу так же, как и украинцы, - Джонсон вспомнил Brexit

Об этом сообщает Reuters .



По словам Джонсона, инстинкт британцев, как и украинцев – каждый раз выбирать свободу.



"Я могу привести вам пару известных недавних примеров. Когда британцы проголосовали за Brexit, в таком большом количестве, я не верю, что они были недружелюбно настроены по отношению к иностранцам. Это потому что они хотят быть свободными делать все иначе, и чтобы эта страна могла управлять собой", - сказал премьер Британии Борис Джонсон.



В июне 2016 года британцы проголосовали за выход из ЕС с преимуществом 52% против 48%.

Напомним, министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс заявила , что РФ использует мирные переговоры с Украиной для перегруппировки войск.

Премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон уверен, что после Украины Россия направит свои захватнические силы в Грузию и Молдову.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb