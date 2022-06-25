Британцев, которые предложили жилье гораздо больше, чем украинцев, ищущих убежища, - посол Британии

Об этом она сообщила в интервью Suspilne.

"На самом деле это приблизительное количество, я думаю, что оно уже перевалило за 130 тысяч. Впрочем, это только количество выданных виз, которое необязательно равно количеству людей, которые воспользовались возможностью приехать", - сказала Симмонс.

Suspilne сообщает, что в настоящее время в Британии находятся 80 тысяч украинцев. В Соединенном Королевстве действуют две программы для въезда для беженцев из Украины. Семейная, когда жилье предлагают родственники и программа "Дом для Украины", где жилье предлагают британцы.

"В настоящее время количество зарегистрированных британских семей значительно превышает количество украинцев, которые ищут убежища. Вызов состоит в том, чтобы подобрать правильных людей. Поэтому стоит не сосредотачиваться на цифрах, а обратить внимание на усилия, которые прилагают правительство и общины, чтобы мама с тремя детьми, у которой совсем другие потребности чем у подростка без сопровождения, попала в семью, где эти потребности будут учтены", - добавила посол.

Ранее британские СМИ критиковали правительство за то, что украинцы были вынуждены долго ждать рассмотрения заявок. Посол объяснила причины проблемы.

"Проблема заключалась в том, что многие тысячи украинцев подали заявки с использованием этих схем и МВД сделало все возможное, чтобы обеспечить необходимое количество сотрудников, работающих над оформлением виз, - сказала Симмонс.

8 апреля министерша внутренних дел Британии Прити Пател принесла извинения за задержки получения виз для беженцев из Украины.

3 июня мы сообщали, что Великобритания принимает меньше украинцев, чем большинство стран Европы. 10 украинских беженцев на 10 000 населения являются одним из самых низких показателей среди 28 европейских стран.

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